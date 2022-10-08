ناشط حقوقي أمريكي حول قرار "أوبك+": السعوديون يفهمون قواعد اللعبة

تحدث الناشط الحقوقي الأمريكي أجامو بركة عن قرار "أوبك+" والاستياء الأمريكي من السعودية قائلا، إن الرياض تدرك أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ اللعب ضد السعودية بعد روسيا.

ووفقا للناشط الأمريكي، فإن فكر "المتعصبين للبيض" لا يمكنه أن يفهم سبب "عدم خدمة السعوديين للبيض" وعدم منح مجموعة السبع الفرصة للعمل كتكتل احتكاري يتلاعب بسوق النفط لمهاجمة روسيا.

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وأضاف بركة: "على عكس الألمان، يفهم السعوديون قواعد اللعبة ويعرفون أن اليوم روسيا وغدا هم".

وقررت مجموعة "أوبك+" في وقت سابق خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل في اليوم، اعتبارا من نوفمبر القادم، وتمديد صفقة خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2023.

وأوضحت "أوبك +"، سبب قرارها هذا بوجود غموض حول الاقتصاد العالمي وحول التوقعات بخصوص سوق النفط العالمية.

ومن جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، القرار بأنه مخيب للآمال وقصير النظر، وقال إن إدارته ستتشاور مع الكونغرس بشأن الأدوات والإمكانيات الإضافية لتقليل قدرة أوبك على ضبط وتحديد أسعار موارد الطاقة.

المصدر: RT