استئناف حركة القطارات عبر جسر القرم بشكل كامل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مراد حسنولين، استئناف حركة قطارات الشحن والركاب عبر جسر القرم بشكل كامل، وحركة السيارات بشكل جزئي.

وقال للصحفيين: "على خط السكة الحديدية، أستطيع أن أقول إن حركة المرور قد تمت استئنافها بالكامل. سنسمح لجميع القطارات المجدولة، سواء للركاب أو الشحن، بالمرور. لدينا القدرات التقنية لذلك".

وأفادت السلطات الروسية بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وتسبب ذلك بانهيار جزئي مسارين لعبور السيارات، ولم تتضرر دعامات الجسر ومرور السفن وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي