كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين سقطا في بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين نحو بحر اليابان فجر الأحد بالتوقيت المحلي، حسب قناة NHK التلفزيونية.

وفي وقت سابق، أبلغ خفر السواحل الياباني عن إطلاق صاروخ جديد من قبل كوريا الشمالية، ولكن لم يتم تحديد العدد الدقيق للصواريخ. وتم التأكيد على أن كلا الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان من بحر اليابان.

ودعا حفر السواحل السفن الموجودة في المنطقة في حالة اكتشاف حطام الصواريخ لعدم االاقتراب منها، والاتصال بالسلطات على الفور.

وقد بدأ مقر الأزمة عمله في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الجديد، تحت إدارة مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

كما أعطى رئيس الحكومة اليابانية تعليماته، بإطلاع السكان المحليين على بجميع التفاصيل المتعلقة بإطلاق الصواروخ من قبل بيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية منذ بداية العام، 27 عملية إطلاق صواريخ، من بينها اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات.

المصدر: تاس