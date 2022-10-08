وزير العدل التركي: ندرس إدخال الإعدام في قائمة العقوبات الجنائية

قالت صحيفة "زمان" التركية إن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، كشف يوم الجمعة أن القضاء التركي ناقش إدخال الإعدام إلى قائمة العقوبات الجنائية خلال الفترة القادمة.

وقال بوزداغ "نحن ندرس إدخال عقوبة إعدام إلى قائمة العقوبات".

وأضاف أنهم أعادوا مناقشة ممارسات الإجراءات الجنائية والمسائل المتعلقة بالإعدام التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ خطوات شجاعة من خلال مناقشة قانون العقوبات التركي وقانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أن الهدف هو إصلاح النظام وتحسينه، مشيرا إلى أنهم مصممون على تغيير نظام التنفيذ من كونه نظاما ينفذ العقوبات فقط إلى نظام جديد يعيد تأهيل المجتمع وإعادة تأهيله ودمجه.

وأشار بوزداغ إلى أنه سيتم اتخاذ القرار قبل الانتخابات عند اكتمال الاستعدادات، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيكون بعد الانتخابات.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية