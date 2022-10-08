بيسكوف: الرئيس الصيني هنأ بوتين كالعادة والهدايا تسلّم عند اللقاء

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعث برقية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين هنأه فيها بعيد ميلاده.

وقال بيسكوف: "وصلت برقية تهنئة كالعادة. ويتم تسليم الهدايا خلال اللقاء فقط".

وأهدى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون الرئيس بوتين هرمين من البطيخ الأحمر والأصفر.

كما قدم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو لنظيره الروسي جرارا زراعيا محلي الصنع بمكونات روسية وبيلاروسية.

وأتم الرئيس بوتين أمس الجمعة 7 أكتوبر 2022 عامه السبعين.

المصدر: تاس