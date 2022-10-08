قديروف: مقاتلو الشيشان مستعدون لتأمين حركة المرور عبر جسر القرم

أعلن رئيس جهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن عناصر الحرس الوطني الشيشاني مستعدون للانتقال إلى إقليم كراسنودار وجمهورية القرم الروسيين، وتأمين حركة المرور عبر جسر القرم.

وقال قديروف: "إذا كانت هناك حاجة وتلقينا الأوامر اللازمة، فإن الحرس الوطني الشيشاني مستعد الآن للتقدم إلى إقليم كراسنودار وجمهورية القرم للسيطرة على حركة المرور وتفتيش الآليات التي تتحرك على طول الجسر"، مشيرا إلى أن الشيشان لديها خبرة في مثل هذه العمليات.

المصدر: نوفوستي