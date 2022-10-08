بيني غانتس: إذا هاجم حزب الله إسرائيل فسندمر لبنان (فيديو)

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بتدمير لبنان إذا ما هاجم حزب الله إسرائيل.

وأوضح وزير الدفاع بيني غانتس مساء السبت خلال مقابلة تلفزية مع "ويك إند نيوز" يوم السبت، أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد".

وأضاف غانتس "إذا ارتكب حزب الله خطأ وهاجم إسرائيل بطريقة ما.. فسوف نفكك لبنان".

وصرح بأن اتفاقية الغاز مع لبنان جيدة وأنه لا يزال من الممكن التوصل إليها.

وأشار إلى أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق وهي مصممة على حماية أصولها.

وتطرق وزير الدفاع إلى ما قاله زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ضد الاتفاق، حيث قال: "أعرف نتنياهو منذ سنوات عديدة.. كان سيوقع عليها من الناحية الأمنية والاستراتيجية".

שר הביטחון בני גנץ ל-@TaliMoreno_: יש סיכוי לחתימה עם לבנון בקרוב, אם נותקף תגובתנו תהיה נחרצת#חדשותהשבתpic.twitter.com/MHDpUCVNJv — כאן חדשות (@kann_news) October 8, 2022

المصدر: "قناة 12" العبرية