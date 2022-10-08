وزير الداخلية الأوكراني السابق يعترف بأنه كان على علم مسبق بالتفجير على جسر القرم

قال وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسين أفاكوف، إنه كان على علم مسبق بالتفجير الذي استهدف جسر القرم الروسي صباح اليوم.

ونشر أفاكوف مقطع فيديو بتاريخ 4 أكتوبر قال فيه إن "أنقاض جسر القرم ستكون رائعة الجمال".

وأضاف بعد ثلاثة أيام "اشتعلت فيها النيران".

وفي وقت سابق، قال في مقابلة مع قناة "غولوفانوف"، إن "هجمات شاملة" على القواعد العسكرية الروسية في القرم متوقعة في المستقبل القريب.

وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، استئناف حركة السيارات والقطارات عبر الجسر بطاقة محدودة، حتى الانتهاء من ترميمه.

المصدر: نوفوستي