صحيفة American Thinker تفضح نفاق بايدن ورفاقه الديمقراطيين

كتب المحلل والمفكر الأمريكي راجان لاد، في صحيفة American Thinker، أن الرئيس جو بايدن ورفاقه في الحزب الديمقراطي يمارسون النفاق على الأمريكيين.

وأشار المؤلف إلى وعد الرئيس الذي قطعه في أبريل 2021 بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول نهاية العقد مقارنة بمستويات عام 2005.

في ذلك الحين، وصف بايدن تغير المناخ بأنه "تهديد وجودي للعالم". وقد أدلى بتصريحات مماثلة في وقت لاحق، بشأن عزمه عن التخلي عن السيارات بمحرك احتراق داخلي.

ومع ذلك - وفق المؤلف - فإن خطوات رئيس الدولة ورفاقه تشير إلى عدم رغبتهم في تنفيذ تعهداتهم والإسهام في تحقيق الهدف المُعلن. لذلك، في اليوم التالي لهذا الخطاب حول تقليل الانبعاثات، سافر بايدن إلى ولاية ماريلاند على متن طائرة، قاطعا مسافة 72 ميلا (حوالي 120 كيلومترا) ليُخلف انبعاثات تزيد بــ 200 مرة عن انبعاثات السيارة التي يمكن للرئيس التنقل بوساطتها.

ويرى المؤلف أن مثل هذا الاختلاف في النوايا والأفعال ليس الأولبالنسبة لبايدن، إذ يسافر مبعوثه الخاص المسؤول عن قضايا المناخ، جون كيري، بانتظام على متن طائرة خاصة، تجاوزت انبعاثاتها بالفعل 325 طنا متريا من ثاني أكسيد الكربون.

ولا يقتصر نفاق شركاء الرئيس على قضايا المناخ. فمثلا، طالبت عضوة الكونغرس إليكساندريا أوكاسيو ــــ كورتيز برفع معدل ضريبة الدخل على الأغنياء إلى 70%، ليتم القبض عليها لاحقا في قضايا تهرب ضريبي.

المصدر: ريا نوفوستي.