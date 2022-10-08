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إحباط هجوم إرهابي وسط مدينة خيرسون الروسية

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إحباط هجوم إرهابي وسط مدينة خيرسون الروسية
Sputnik
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أعلنت أجهزة الطوارئ في مقاطعة خيرسون أن قوات الأمن الروسية أحبطت هجوما إرهابيا أعدته كييف استهدف مبنى "بنك بروم سفياز" وسط مدينة خيرسون المحررة.

وقال متحدث الطوارئ: "كان مسلحو نظام كييف يستعدون لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف فرع بنك "بروم سفياز" في شارع أوشاكوف في مدينة خيرسون. وبفضل يقظة السكان وكفاءة عمل النشطاء، تم إحباط الهجوم".

وأضاف أن "العمل الإرهابي كان سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين".

المصدر: نوفوستي

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