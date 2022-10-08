الصحة العالمية: إفريقيا الأعلى عالميا في معدلات الانتحار
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أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان نشرته اليوم السبت، أن إفريقيا القارة الأعلى عالميا في معدلات الانتحار.
وذكرت المنظمة أن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.
وأشارت إلى ارتفاع معدل الانتحار في إفريقيا إلى 11 شخصا من بين كل 100 ألف نسمة، وهو أعلى من المتوسط العالمي.
ولفتت إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في إفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة.
المصدر: وكالات