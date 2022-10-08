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الصحة العالمية: إفريقيا الأعلى عالميا في معدلات الانتحار

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الصحة العالمية: إفريقيا الأعلى عالميا في معدلات الانتحار
Gettyimages.ru
الصحة العالمية: إفريقيا الأعلى عالميا في معدلات الانتحار
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أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان نشرته اليوم السبت، أن إفريقيا القارة الأعلى عالميا في معدلات الانتحار.

وذكرت المنظمة أن معدل الانتحار في العالم هو 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

وأشارت إلى ارتفاع معدل الانتحار في إفريقيا إلى 11 شخصا من بين كل 100 ألف نسمة، وهو أعلى من المتوسط ​​العالمي.

ولفتت إلى وجود طبيب نفسي واحد لكل 500 ألف شخص في إفريقيا، وهو ما يقل 100 مرة عن توصية المنظمة.

المصدر: وكالات

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