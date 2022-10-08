 
مباشر

مظاهرات في باريس تطالب باستقالة ماكرون (فيديو)

أخبار العالم

مظاهرات في باريس تطالب باستقالة ماكرون (فيديو)
Globallookpress Aurelien Morissard via www.imago
باريس-صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txzo

خرج آلاف الفرنسيين في مظاهرة بباريس مطالبين باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وعبّروا عن معارضتهم لعضوية فرنسا في حلف "الناتو" وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وانطلقت المظاهرة الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من ساحة 18 يونيو 1940 في العاصمة الفرنسية بدعوة من حركة "السترات الصفر" وحركة "باتريوتس" بقيادة فلوريان فيليبو.

ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، شارك آلاف الأشخاص في المظاهرة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا