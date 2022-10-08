مظاهرات في باريس تطالب باستقالة ماكرون (فيديو)

خرج آلاف الفرنسيين في مظاهرة بباريس مطالبين باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وعبّروا عن معارضتهم لعضوية فرنسا في حلف "الناتو" وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وانطلقت المظاهرة الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من ساحة 18 يونيو 1940 في العاصمة الفرنسية بدعوة من حركة "السترات الصفر" وحركة "باتريوتس" بقيادة فلوريان فيليبو.

ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، شارك آلاف الأشخاص في المظاهرة.

المصدر: نوفوستي