مظاهرات في باريس تطالب باستقالة ماكرون (فيديو)
Globallookpress Aurelien Morissard via www.imago
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خرج آلاف الفرنسيين في مظاهرة بباريس مطالبين باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وعبّروا عن معارضتهم لعضوية فرنسا في حلف "الناتو" وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وانطلقت المظاهرة الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من ساحة 18 يونيو 1940 في العاصمة الفرنسية بدعوة من حركة "السترات الصفر" وحركة "باتريوتس" بقيادة فلوريان فيليبو.
ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، شارك آلاف الأشخاص في المظاهرة.
المصدر: نوفوستي