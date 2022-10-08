الأمن الأوكراني يرفض التعليق على وقوفه وراء تفجير جسر القرم

رفض الناطق باسم جهاز الأمن الأوكراني أرتيوم ديختيارينكو التعليق على تقارير تفيد بوقوف جهازه وراء التفجير الذي وقع على جسر القرم الروسي.

وقال ديختيارينكو: "نحن لا نعلق على هذا"، مشيرا إلى إدارة أمن الدولة أو غيرها من الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا أن شاحنة انفجرت على جسر القرم في وقت مبكر من صباح اليوم، مما تسبب في حريق اندلع بقطار للوقود على الجسر، ومقتل 3 أشخاص.

المصدر: نوفوستي