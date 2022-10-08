ليتوانيا تطالب الناتو بتزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه من أسلحة

طالب وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، دول الناتو بتزويد كييف بكل المساعدات العسكرية التي تحتاجها من المخزونات المتاحة.

وشدد على أن "ليتوانيا دافعت دائما عن موقفها على جميع المستويات الممكنة بأن أوكرانيا بحاجة إلى كل ما لدينا".

وزعم أن "أوكرانيا حققت نجاحا باستخدام أسلحة الناتو، ولم تعد الحجج المستخدمة سابقا حول التعقيد التكنولوجي للأسلحة، فضلا عن إمكانية ضياعها أو تدميرها سببا لعدم تسليم كييف هذه الأنواع من الأسلحة".

المصدر: نوفوستي