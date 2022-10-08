الخارجية الروسية: غوغائية زيلينسكي بدأت تخيف المطالبين بهزيمة روسيا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات فلاديمير زيلينسكي، قائلة إن غوغائيته غير المسؤولة بدأت تخيف حتى الذين يطالبون بهزيمة روسيا.

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تنخرط أكثر فأكثر في دعم متعدد الأوجه لعملائها في كييف. وهذا على خلفية دعوات زيلينسكي المجنونة لأسياده لشن ضربة نووية وقائية ضد روسيا".

وختمت زاخاروفا قائلة: "هذه الغوغائية غير المسؤولة، على ما يبدو، بدأت تخيف حتى الذين يطالبون بهزيمة الروس في ساحة المعركة".

المصدر: نوفوستي