 
مباشر

الخارجية الروسية: غوغائية زيلينسكي بدأت تخيف المطالبين بهزيمة روسيا

أخبار العالم

الخارجية الروسية: غوغائية زيلينسكي بدأت تخيف المطالبين بهزيمة روسيا
Globallookpress Bulkin Sergey
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txz3

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات فلاديمير زيلينسكي، قائلة إن غوغائيته غير المسؤولة بدأت تخيف حتى الذين يطالبون بهزيمة روسيا.

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تنخرط أكثر فأكثر في دعم متعدد الأوجه لعملائها في كييف. وهذا على خلفية دعوات زيلينسكي المجنونة لأسياده لشن ضربة نووية وقائية ضد روسيا".

وختمت زاخاروفا قائلة: "هذه الغوغائية غير المسؤولة، على ما يبدو، بدأت تخيف حتى الذين يطالبون بهزيمة الروس في ساحة المعركة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا