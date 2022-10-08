وسائل إعلام: كوريا الشمالية قد تجري إطلاقات صاروخية جديدة في 10 أكتوبر

ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر حكومية يابانية أن كوريا الشمالية قد تطلق صواريخ جديدة أو تختبر أسلحة نووية في 10 أكتوبر، يوم تأسيس حزب العمال الكوري.

وفي عام 2016 تم إطلاق صاروخ بعد خمسة أيام من الذكرى السنوية لتأسيس الحزب المذكور، وفي عام 2006 تم إجراء أول اختبار لسلاح نووي.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء صاروخا باليستيا حلق فوق محافظة أوموري الشمالية في اليابان وسقط خارج المياه الإقليمية.

المصدر: نوفوستي