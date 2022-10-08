زاخاروفا: القتل والتخريب والتدمير والاستفزاز منطق أنظمة الناتو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن القتل والتخريب والتدمير والاستفزاز وتلفيق التهم، تشكل منطق الإجرام الذي يربط دول الناتو وحلفائه.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن بولندا، عبرت من خلال وزير الخارجية السابق رادوسلاف سيكورسكي، عن شكرها للولايات المتحدة على نسف خطول أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

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ونوهت ممثلة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو اعتبر علنا أن استهداف جسر القرم اليوم السبت كان "عملية خاصة" نفذتها قوات أوكرانية، وأعرب عن ترحيبه بها.

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المصدر: صفحة ماريا زاخاروفا على تيلغرام