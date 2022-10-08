رئيس صربيا: عرضت على بلغراد عضوية الاتحاد الأوروبي مقابل انضمام كوسوفو إلى الأمم المتحدة

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن الدول الغربية عرضت على صربيا تكاملا أوروبيا أسرع ومزايا اقتصادية إذا وافقت بلغراد على عضوية كوسوفو المعلنة من جانب واحد في الأمم المتحدة.

وأضاف فوتشيتش: "صربيا مع هذا ستحصل على انضمام سريع إلى الاتحاد الأوروبي وربما فوائد اقتصادية كبيرة.. ولكنه غير مقبول بالنسبة لصربيا، ووفقا للدستور وليس فقط وفق الدستور، غير مقبول أن تصبح كوسوفو عضوا في الأمم المتحدة".

ولفت إلى أنه يتوقع في المستقبل القريب محاولات لضم بريشتينا إلى مجلس أوروبا، ثم إثارة قضية عضوية كوسوفو في الأمم المتحدة.

وأفيد في وقت سابق بأن ممثلي ألمانيا وفرنسا سلموا إلى بلغراد مسودة وثيقة تفترض قبول كوسوفو المعلنة ذاتيا في المنظمات الدولية، لكن فوتشيتش رفض الاقتراح.

المصدر: نوفوستي