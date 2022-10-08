سلوتسكي: رد فعل سلطات كييف يؤكد أنها تقف وراء مهاجمة جسر القرم

قال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي، إن رد فعل النظام الأوكراني على الانفجار على جسر القرم يدل على أن سلطات كييف بالذات تقف وراء تنظيم الهجوم.

وأضاف سلوتسكي: "رد فعل النظام الأوكراني وفرح سلطات إستونيا بتفجير جسر القرم لا يدع مجالا للشك في أن سلطات كييف هي التي تقف وراء تنظيم هذا الهجوم. هذا ليس مجرد حادث طارئ. بل يعتبر عملا من أعمال إرهاب الدولة، وكما نرى تتم الإشادة به في العواصم الأوروبية".

ويشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني، نشر في وقت سابق من اليوم صورة للحريق على جسر القرم، وأرفق ذلك بتحوير لكلمات الشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو، في محاولة للتهكم والسخرية من الحادث.

وقبل ذلك، ألمح ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إلى وقوف كييف وراء التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر اليوم السبت.

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وكتب بودولاك عبر "تويتر": "القرم.. الجسر.. البداية. كل شيء غير قانوني يجب تدميره، كل شيء مسروق يجب إعادته إلى أوكرانيا، كل شيء (له علاقة) بالاحتلال الروسي يجب طرده".

المصدر: نوفوستي