الحرس الثوري الإيراني يجري استعراضا عسكريا في الخليج

أفادت قناة "العالم" بأن بحرية الحرس الثوري الإيراني قامت صباح اليوم السبت باستعراض عسكري بالمنطقة البحرية الثانية (الخليج)، في ذكرى مقتل القائد نادر مهدوي ورفاقه.

وأشارت "العالم" إلى أنه "تم إطلاق اسم "اقتدار" على هذا الاستعراض الذي شاركت فيه القطع البحرية التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية تخليدا لذكرى الشهيد مهدوي ورفاقه الذين استشهدوا في مياه الخليج في مثل هذا اليوم" خلال الحرب العراقية الإيرانية (عام 1980 -1988).

المصدر: "العالم"