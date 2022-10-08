كازاخستان.. توكايف أول مرشح رئاسي يلبي كل المتطلبات والشروط

قررت لجنة انتخابات كازاخستان المركزية، في اجتماع لها اليوم أن رئيس البلاد الحالي قاسم جومارت توكايف، يلبي كل المتطلبات والشروط المحددة للراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس اللجنة نورلان أبديروف: "أقرت لجنة الانتخابات المركزية أن المرشح الرئاسي قاسم جومارت توكايف يفي بالمتطلبات التي حددها له الدستور والقانون الدستوري بشأن الانتخابات في جمهورية كازاخستان".

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وفي وقت سابق، رشح حزب "أمانات" الحاكم في كازاخستان، رئيس الدولة الحالي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصوت المندوبون في مؤتمر الحزب الرابع والعشرين الاستثنائي يوم الخميس الماضي لصالح هذا الترشيح.

ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في كازاخستان، ستجري في يوم 20 نوفمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي