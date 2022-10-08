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الأناضول: "الاستخبارات التركية تحيد 6 عناصر إرهابية شمالي العراق"

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الأناضول:
AP
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستخبارات التركية حيدت 6 عناصر من تنظيم "حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في عملية على معاقلهم في شمالي العراق.

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ونقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها إن "الاستخبارات التركية نفذت عمليات ضد عناصر تنظيم "بي كي كي" في شمال العراق، حيث حيدث 3 إرهابيين في منطقة غارا، و3 آخرين في منطقة آسوس".

وبحسب "الأناضول"، فإن "بي كي كي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي".

المصدر: "الأناضول"

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