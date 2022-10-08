انتقد قراء الصحيفة الألمانية Die Welt، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد تصريحه بأنه وقع مرسوما يعترف بجزر الكوريل الجنوبية على أنها "أرض يابانية تحتلها روسيا".

وقال القارئ jens h: "ها هو نابليون جديد من أوكرانيا".

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وعلق devil's advocate قائلا: "يبدو لي بشكل تدريجي أن "زيلينسكي يفقد الاتصال بالواقع ومن الأفضل الابتعاد عنه".

وقال المعلق Oliver Z: "يجب أن يختار خليفته وأن يقضي أمسية ممتعة مع الملايين. إنه ليس زعيم الغرب ولا يحق له المطالبة بأي شيء".

وتابع Kim V: "بابا جو إسحب علبة الكبريت من يد هذا التلميذ".

ويرى Joachim R، أن "هذا الممثل الذي أصبح فجأة من أصحاب الملايين في بلد فقير وفاسد للغاية، يواصل صب الزيت على النار".

وقال Dirk D: "زيلينسكي يشكل أكبر خطر على البشرية".

المصدر: نوفوستي