الأمن الأوكراني يتهكم بصورة وتعليق على حادث جسر القرم

نشر جهاز الأمن الأوكراني، صورة للحريق على جسر القرم، وأرفق ذلك بتحوير لكلمات الشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو، في محاولة للتهكم والسخرية من الحادث.

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وجاء في التعليق المرفق الذي نشره الأمن الأوكراني في مواقع التواصل الاجتماعي: "ها هو يتوهج مضيئا.. الجسر يتوهج بجمال.. والعندليب يستقبل الأمن الأوكراني في القرم.. اليوم مناسبة رائعة لإعادة صياغة كلمات شاعرنا قليلا".

ويشار إلى أن قصيدة شيفتشينكو الأصلية "الحلم" التي كتبها عام 1844 تقول: ".. إنه يشرق، حافة السماء تتوهج، يلتقي العندليب بالشمس في بستان مظلم".

بدورها، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية تغريدة على تويتر حول حادث الجسر مع عبارة: "في البداية الطراد موسكو، والآن جسر كيرتش .. ماذا لاحقا أيها الروس؟".

المصدر: نوفوستي