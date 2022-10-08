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فوتشيتش: كوسوفو لن تحصل خلال رئاستي على عضوية الأمم المتحدة

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فوتشيتش: كوسوفو لن تحصل خلال رئاستي على عضوية الأمم المتحدة
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في خطاب وجهه إلى المواطنين، إنه خلال ولايته الرئاسية لن يوافق على عضوية جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد في الأمم المتحدة.

وأضاف: "مهما كان الأمر، في الوقت الحالي لا توجد إرادة، وتحدثنا عن هذا الأمر مع رئيس الحكومة آنا برنابيتش، القيادة الصربية ليست لديها إرادة، وطالما أنني رئيس، فإن السلطة التنفيذية لن تكون لديها الإرادة لقبول استقلال كوسوفو وعضوية كوسوفو في الأمم المتحدة".

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المصدر: نوفوستي

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