الخارجية الصينية تعلق على اقتراح إيلون ماسك بشأن تايوان

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن قضية تايوان شأن داخلي للصين، وستلتزم بكين بسياسة إعادة التوحيد السلمي للبلاد على أساس صيغة "دولة واحدة بنظامين".

وأضافت نينغ في إفادة صحفية اليوم السبت، تعقيبا على اقتراح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك جعل تايوان منطقة إدارية خاصة في الصين: "أولا، قضية تايوان شأن داخلي للصين، وموقف الصين من قضية تايوان ثابت وواضح. سنلتزم بالمسار الأساسي لإعادة التوحيد السلمي للبلاد، وبمبدأ "دولة واحدة بنظامين".

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وشددت المتحدثة الصينية على أن بلادها ستتصدى بحزم لمحاولات الانعزاليين فصل تايوان، وتعارض بحزم التدخل من القوى الخارجية، وستحمي السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية.

في وقت سابق، اعتبر ماسك أن النزاع على تايوان أمر لا مفر منه، واقترح منع وقوع ذلك من خلال جعل الجزيرة منطقة إدارية خاصة تابعة للصين.

وأضاف: "أعتقد أنه ربما يمكنهم التوصل إلى اتفاق أكثر ليبرالية من اتفاق هونغ كونغ"، ونوه بأن هذه الفكرة قد لا تروق للجميع.

المصدر: نوفوستي