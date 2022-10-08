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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 200 قذيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 200 قذيفة خلال الـ24 ساعة الماضية
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أفادت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 200 قذيفة على أراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان القوات: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أطلق العدو 213 قذيفة من طراز HIMARS و Uragan و Grad MLRS وقذائف عيار 155 و 152 و 122 ملم، بالإضافة إلى قذائف هاون عيار 120 ملم".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق متفرقة من أراضي الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

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