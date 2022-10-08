القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 200 قذيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 200 قذيفة على أراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان القوات: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أطلق العدو 213 قذيفة من طراز HIMARS و Uragan و Grad MLRS وقذائف عيار 155 و 152 و 122 ملم، بالإضافة إلى قذائف هاون عيار 120 ملم".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق متفرقة من أراضي الجمهورية.

المصدر: نوفوستي