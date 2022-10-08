ابنة ماكين منتقدة بايدن: الأمريكيون يشترون أقراص اليود!

انتقدت المعلقة السياسية ميغان ماكين ابنة السياسي الأمريكي الراحل جون ماكين، في مقالة لصحيفة "ديلي ميل"، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على تحدثه عن نهاية نووية وشيكة للعالم.

وأعربت ماكين عن استغرابها الكبير، من قول الرئيس الأمريكي إن العالم بات مهددا بحرب نووية لأول مرة منذ الحرب الباردة وأزمة الكاريبي، وذكرت أنها تفاجأت جدا بهذا التصريح.

وقالت المعلقة: "أوه، هذا أمر عظيم. إذن ما الذي يفترض أن يفعله الأمريكيون العاديون بحق الشيطان ؟!".

إقرأ المزيد

ووفقا لها، أثار تصريح بايدن بالفعل حالة ذعر في الولايات المتحدة، ودفع السكان إلى شراء أقراص اليود بالبوتاسيوم على نطاق واسع.

وأكدت ماكين على أنه بات يجب على البيت الأبيض الآن أن يشرح لماذا يخيف الرئيس الأمريكي الناس دون سبب واضح، وأنه يجب على بايدن أن يكون أكثر حذرا في كلماته، بالنظر إلى أخطائه السياسية السابقة.

واختتمت المعلقة: "أما أن بايدن عن قصد وبدون داع يخيف أمريكا والعالم بأسره، أو أنه يفعل ذلك عن غير قصد. على أية حال، كلا الخيارين يثيران الرعب".

يوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي، إنه لأول مرة منذ الحرب الباردة وأزمة الكاريبي، يواجه العالم حربا نووية، وألقى باللوم على روسيا في ذلك.

المصدر: نوفوستي