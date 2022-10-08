أكسينوف: أحد مسارب طريق السيارات على جسر القرم لم يتضرر

قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، إن أحد مسارب طريق السيارات على جسر القرم من كيرتش إلى تامان - سليم وغير متضرر.

وقال أكسينوف: "كما هو واضح للعيان، فإن مسربا للسيارات من كيرتش إلى تامان سليم. معبر العبارة جاهز للإطلاق، وسيبدأ العمل من اليوم.. الآن يجري العمل على توفير الطعام والضروريات للسائقين عند مدخل الجسر".

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وأفادت لجنة مكافحة الإرهاب في وقت سابق بأن شاحنة انفجرت على جسر القرم في وقت مبكر من صباح يوم السبت، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم.

وقالت اللجنة إن القوس الموجود فوق الجزء الأرضي من الجسر لم يتضرر. وبحسب المعلومات الأولية من السلطات الإقليمية ، لم تقع إصابات نتيجة الحادث.

المصدر: نوفوستي