 
مباشر
عاجل
وزارة الصحة الفلسطينية: قتيلان و11 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أكسينوف: أحد مسارب طريق السيارات على جسر القرم لم يتضرر

أخبار العالم

أكسينوف: أحد مسارب طريق السيارات على جسر القرم لم يتضرر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txwd

قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، إن أحد مسارب طريق السيارات على جسر القرم من كيرتش إلى تامان - سليم وغير متضرر.

وقال أكسينوف: "كما هو واضح للعيان، فإن مسربا للسيارات من كيرتش إلى تامان سليم. معبر العبارة جاهز للإطلاق، وسيبدأ العمل من اليوم.. الآن يجري العمل على توفير الطعام والضروريات للسائقين عند مدخل الجسر".

إقرأ المزيد
اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم
اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم

وأفادت لجنة مكافحة الإرهاب في وقت سابق بأن شاحنة انفجرت على جسر القرم في وقت مبكر من صباح يوم السبت، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم.

وقالت اللجنة إن القوس الموجود فوق الجزء الأرضي من الجسر لم يتضرر. وبحسب المعلومات الأولية من السلطات الإقليمية ، لم تقع إصابات نتيجة الحادث.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا