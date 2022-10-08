واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن هجوم تونغو تونغو

عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل توفير معلومات عن الهجوم المسلح الذي وقع في غرب النيجر عام 2017 وأودى بأرواح أربعة عسكريين أمريكيين.

وفي 4 أكتوبر 2017 قتل تسعة عسكريين، بينهم أربعة أمريكيين وخمسة نيجريين، في كمين نصبه مسلحون قرب قرية تونغو تونغو على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود مع مالي، وأعلن تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى" مسؤوليته عن الهجوم.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في نيامي صدر بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم، أن مكافأة الخمسة ملايين دولار ستمنح مقابل "الحصول على معلومات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن كمين تونغو تونغو".

وحسب البيان، فإن ملصقات ستوضع في أنحاء نيامي ومنطقة تيلابيري (غرب) حيث وقع الكمين. ويحمل أحد الملصقات صور ثمانية أعضاء من "داعش في الصحراء الكبرى"، بينها صورة زعيم التنظيم الراحل عدنان أبو وليد الصحراوي شطب عليها بالأحمر وكتب عليها "عدو قتل في الميدان".

وكانت باريس قد أعلنت في سبتمبر 2021 مقتل الصحراوي في منتصف أغسطس من العام نفسه في ضربة للقوات الفرنسية في مالي.

وقال مصدر في السفارة الأمريكية لوكالة "فرانس برس" إن "ثلاثة من الإرهابيين المتورطين في هجوم تونغو تونغو تم اعتقالهم ومحاكمتهم"، دون أن يحدد هوياتهم أو مكان محاكمتهم.

وتحدثت نيامي وواشنطن سابقا عن "تواطؤ" سكان محليين مع "الإرهابيين" الذين جاؤوا على متن قرابة عشر مركبات وعشرين دراجة نارية إلى تونغو تونغو الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من نيامي، بحسب الجيش النيجري.

وذكر مصدر أمني نيجري أن زعيم قرية تونغو تونغو اعتقل عقب الهجوم "بتهمة التواطؤ" مع المهاجمين.

المصدر: أ ف ب