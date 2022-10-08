استطلاع رأي: لولا سيحصد 53% من الأصوات وبولسونارو 47% في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

بين استطلاع للرأي أن الرئيس اليساري الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا سيفوز في الانتخابات البرازيلية بـ53% من الأصوات، فيما سيحصد الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو 47% منها.

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ويعد استطلاع معهد "داتافوليا" هو أول استطلاع للمعهد ينشر منذ الدورة الأولى التي جرت في الثاني من أكتوبر وفاز فيها لولا بـ48% من الأصوات مقابل 43% لبولسونارو، بهامش خطأ حدد بنقطتين مئويتين.

وشمل الاستطلاع عينة من 2884 ناخبا وأجري من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين، وسط أجواء المنافسة الحادة للانتخابات التي ستجرى الدورة الثانية منها بعد أقل من ثلاثة أسابيع، في حين تبادل بولسونارو ولولا أمس الاتهامات بالسكر والميل إلى أكل لحوم البشر.

هذا وتعرضت معاهد استطلاعات الرأي في البرازيل لانتقادات واسعة لأنها لم تتوقع النتيجة التي حققها الرئيس الحالي، وتحدثت عن حصوله على 37% فقط من الأصوات في الدورة الأولى، فيما كشف آخر استطلاع نشره "داتافوليا" حينذاك أن لولا سيحصل على 50% من الأصوات وبولسونارو 36%، بينما أظهر استطلاع آخر أجراه معهد "أيبيك" حينذاك أن لولا سيحصل على 51% من الأصوات مقابل 37% لبولسونارو.

وهذا المعهد قدر الأربعاء النسبة التي سيحصل عليها لولا في الدورة الثانية بـ55% مقابل 45% لبولسونارو.

المصدر: "فرانس برس"