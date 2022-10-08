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روغوف: محطة زابوروجيه الكهروذرية انفصلت عن منظومة الطاقة الأوكرانية

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روغوف: محطة زابوروجيه الكهروذرية انفصلت عن منظومة الطاقة الأوكرانية
Sputnik
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قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية دمرت بقصفها المستمر، آخر خط وصل يربط بين المحطة الكهروذرية ومنظومة الطاقة الأوكرانية.

وأضاف روغوف: "في الليلة الماضية، نتيجة القصف من جانب القوات الأوكرانية، تضرر آخر خط توتر عالي يربط بين المحطة الكهروذرية ومنظومة الطاقة الأوكرانية".

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وشدد روغوف على أن، القصف المدفعي والصاروخي الأوكراني، تسبب بضرر لخط نقل الطاقة الكهربائية "دنيبروفسكايا"، بقوة 750 كيلو فولت.

المصدر: نوفوستي

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