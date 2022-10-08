روغوف: محطة زابوروجيه الكهروذرية انفصلت عن منظومة الطاقة الأوكرانية

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية دمرت بقصفها المستمر، آخر خط وصل يربط بين المحطة الكهروذرية ومنظومة الطاقة الأوكرانية.

وأضاف روغوف: "في الليلة الماضية، نتيجة القصف من جانب القوات الأوكرانية، تضرر آخر خط توتر عالي يربط بين المحطة الكهروذرية ومنظومة الطاقة الأوكرانية".

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وشدد روغوف على أن، القصف المدفعي والصاروخي الأوكراني، تسبب بضرر لخط نقل الطاقة الكهربائية "دنيبروفسكايا"، بقوة 750 كيلو فولت.

المصدر: نوفوستي