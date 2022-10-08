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الولايات المتحدة.. دعوة لرفع الدعم عن زيلينسكي

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. دعوة لرفع الدعم عن زيلينسكي
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قال المحلل جوش هامر في مقال لصحيفة "The Epoch Times" إن الولايات المتحدة يجب أن تغير استراتيجيتها في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

ولفت هامر وفق الصحيفة إلى أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي حول مواصلة الدعم لأوكرانيا، فارغة تماما وعديمة الجدوى. إذ وصل الطرفان بحسب رأيه، إلى نقطة لا تتوافق فيها المصالح الوطنية للولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا مع موقف فلاديمير زيلينسكي. منوها بأن مواصلة نهج التصعيد في أوكرانيا هو نهج خطير على الولايات المتحدة.

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وأكد المحلل أنه إذ استمرت الإدارة الأمريكية في التأكيد على موقفها، فإنها تخاطر بإغضاب شعبها. الذي بات غير راض وبشكل متزايد عما يحدث داخل الولايات المتحدة وعلاقاتها الخارجية.

المصدر: نوفوستي

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