كوريا الجنوبية.. لأول مرة يمنح اللجوء لفارين خوفا من "جرائم الشرف"

أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قرارا بمنح وضع اللجوء لعائلة باكستانية فرت من وطنها خوفا من "جرائم الشرف"، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب.

ودعما لقرار صادر عن محكمة الاستئناف، "أيدت المحكمة العليا طلب الباكستانيين للجوء بعد أن تلقوا تهديدات بارتكاب جرائم الشرف من قبل أفراد من عائلاتهم لعقد قران دون موافقة عائلتهم".

وهذا الحكم هو الأول الذي يعترف بوضع اللاجئ للضحايا المحتملين لجرائم الشرف بعد العديد من الحالات التي لم يعتبر فيها الخوف من الانتقام عنصرا خطرا.

وبحسب يونهاب، فقد خطط رجل باكستاني لم يتم الكشف عن هويته، للزواج من شابة باكستانية من طبقة اجتماعية أعلى في 2016. إلا أن عائلتها رفضت وهددت بارتكاب جريمة شرف لانتهاك الأعراف المحافظة التي تحكم علاقات النساء.

فهربت أسرة الشاب منذ ذلك الحين إلى كوريا الجنوبية.

لكن مسؤولي الهجرة رفضوا طلب الأسرة للحصول على وضع اللاجئ، مشيرين إلى أن الرجل كان يبحث في السابق عن وظائف هنا. فرفعت أسرة الشاب دعوى لإلغاء القرار.

وانحازت محكمة أدنى في البداية إلى مكتب الهجرة، لكن محكمة الاستئناف نقضت القرار، قائلة إن الزواج القسري يضر بحقوق الإنسان الأساسية وسيكون صاحب طلب اللجوء في خطر واضح إذا عاد إلى بلاده.

المصدر: يونهاب