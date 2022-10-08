موقع أمريكي: قد يفوز الجمهوريون بغالبية المقاعد في الكونغرس

قال موقع Real Clear Politics الإخباري الأمريكي، إن الجمهوريين قد يسيطرون على الكونغرس نتيجة انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر، وذلك وفق استطلاعات للرأي العام.

تستند تقديرات الموقع إلى استطلاعات الرأي العام الإقليمية للقنوات التلفزيونية الأمريكية ومؤسسات الخدمات والدراسات الاجتماعية.

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ووفقا لهذه المعطيات، قبل شهر من الانتخابات التي سيتنافس فيها المرشحون على 435 مقعدا في مجلس النواب و 34 مقعدا في مجلس الشيوخ، يتصدر الجمهوريون بشكل واضح، وقد يفوزون بـ220 مقعدا في مجلس النواب، بينما قد يحصل الديمقراطيون على 180 مقعدا فقط. ووفقا للاستطلاعات، لا يزال مبهما حتى الآن من الذي سيفوز بمقاعد 35 ولاية.

في مجلس الشيوخ، يمكن للجمهوريين الحصول على 47 مقعدا مقابل 46 للديمقراطيين، ولا يزال غامضا مصير 7 مقاعد أخرى، لكن هناك أفضلية صغيرة وفقا للاستطلاعات، لدى المرشحين من الحزب الجمهوري خلال التنافس على 4 مقاعد.

في الوقت الراهن يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب بـ 219 مقعدا، ويشغل الجمهوريون 211 مقعدا. يتم تقسيم المقاعد في مجلس الشيوخ رسميا بالتساوي بين الحزبين، ولكن نظرا لأن نائب الرئيس يترأس هناك، فإن الديمقراطيين لديهم أيضا الحسم خلال التوزيع المتساوي في التصويت.

المصدر: نوفوستي