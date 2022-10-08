ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار بمحطة وقود في أيرلندا إلى ثلاثة قتلى

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بانفجار في محطة وقود في مقاطعة دونيغال بشمال إيرلندا، حسب السلطات.

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وأكدت الشرطة ثلاث وفيات مع استمرار البحث في موقع الانفجار الذي وقع في قرية كريسلو، عن مفقودين في أعقاب الانفجار القوي عصر أمس الجمعة.

وتعرضت محطة وقود "أبل غرين" والمباني المحيطة بها لأضرار جسيمة في الحادث، وكانت عملية الاستجابة لحالة الطوارئ الكبيرة التي شارك فيها أول المستجيبين من جانبي الحدود الأيرلندية لا تزال جارية حتى وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت الشرطة الأيرلندية في بيان لها إنها "لا تستطيع تقديم مزيد من المعلومات بشأن الإصابات في الوقت الراهن"، ولم تذكر سبب الانفجار.

في وقت سابق أفادت تقارير بوقوع إصابات جراء الحادث.

Three dead after a massive gas explosion at the Applegreen service station in Creeslough, Co Donegal, Republic of Ireland. pic.twitter.com/AwVHOr4UFo — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) October 8, 2022

المصدر: "د ب أ"