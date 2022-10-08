بمعايير الناتو.. جورجيا تعلن إبرام صفقة مع أنقرة لشراء مدرعات تركية (صور)

أعلنت وزارة الدفاع الجورجية توقيعها اتفاقا مع شركة تركية حكومية لاستيراد مدرعات بمعايير حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكرت وزارة الدفاع الجورجية أنها وقعت اتفاقية مع شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة "أسفات"، التابعة لوزارة الدفاع التركية.

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي ينص على استيراد قوات الدفاع الجورجية ناقلات جند مدرعة تحمل معايير الناتو.

وأضافت: "تجهيز قوات الدفاع الجورجية بناقلات الجند المدرعة، سيساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الدفاعية لجورجيا وتعزيز التعاون مع تركيا".

وحملت الاتفاقية توقيع المدير العام للشركة التركية أسعد آق غون، ونائب وزير الدفاع الجورجي جيورجي خايندرافا.

بدورها، ذكرت "أسفات" عبر تغريدة، أنه تم توقيع الاتفاقية مع وزارة الدفاع الجورجية بشأن مشروع توريد ناقلة أفراد مصفحة ذات قدرة عالية.

Gürcistan Savunma Bakanlığı ile yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçların tedariki projesinde imzalar atıldı.

Türkiye ve Gürcistan için hayırlı olmasını diliyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz! 🇹🇷🇬🇪@tcsavunmapic.twitter.com/Xp3bOX9wXq — ASFAT (@MSB_ASFAT) October 7, 2022

وأعربت الشركة التركية عن أملها مواصلة التعاون مع الجانب الجورجي.

MSB ASFAT A.Ş. Genel Müdürü Esad Akgün ve beraberindeki heyet, Büyükelçi Orbay’ın da katıldığı görüşmelerde #Gürcistan Savunma Bakanlığı ile işbirliğini daha da geliştirme imkânlarını ele aldı. pic.twitter.com/Fq1IbcmL8T — Turkish Emb. Tbilisi (@TCTiflisBE) October 7, 2022

المصدر: الأناضول