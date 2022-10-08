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بمعايير الناتو.. جورجيا تعلن إبرام صفقة مع أنقرة لشراء مدرعات تركية (صور)

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بمعايير الناتو.. جورجيا تعلن إبرام صفقة مع أنقرة لشراء مدرعات تركية (صور)
RT @MSB_ASFAT
بمعايير الناتو.. تركيا توقع اتفاقية لتوريد مدرعات إلى جورجيا
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أعلنت وزارة الدفاع الجورجية توقيعها اتفاقا مع شركة تركية حكومية لاستيراد مدرعات بمعايير حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكرت وزارة الدفاع الجورجية أنها وقعت اتفاقية مع شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة "أسفات"، التابعة لوزارة الدفاع التركية.

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي ينص على استيراد قوات الدفاع الجورجية ناقلات جند مدرعة تحمل معايير الناتو.

وأضافت: "تجهيز قوات الدفاع الجورجية بناقلات الجند المدرعة، سيساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الدفاعية لجورجيا وتعزيز التعاون مع تركيا".

وحملت الاتفاقية توقيع المدير العام للشركة التركية أسعد آق غون، ونائب وزير الدفاع الجورجي جيورجي خايندرافا.

بدورها، ذكرت "أسفات" عبر تغريدة، أنه تم توقيع الاتفاقية مع وزارة الدفاع الجورجية بشأن مشروع توريد ناقلة أفراد مصفحة ذات قدرة عالية.

وأعربت الشركة التركية عن أملها مواصلة التعاون مع الجانب الجورجي.

المصدر: الأناضول

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