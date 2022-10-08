صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار.

ونشرت كريستالينا غورغييفا تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "أخبار جيدة.. مجلسنا التنفيذي وافق على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار".

وأضافت أن هذا القرض يعد أمرا حيويا للمساعدة في تمهيد الطريق لبرنامج تمويل كامل الأهلية.

Good news. Today our Executive Board approved $1.3 billion in emergency financing to Ukraine under our new Food Shock Window.



This is vital to help catalyze urgently needed donor support and help pave the way for a full-fledged Fund program. https://t.co/R3yLgjpTK6 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 7, 2022

وكان البنك المركزي الأوكراني قد أعلن أنه يخطط لتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض طارئ إضافي بقيمة 1.3 دولار عبر برنامج "أداة التمويل السريع".

المصدر: وكالات