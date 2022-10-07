واشنطن: بوسع روسيا بيع النفط بأسعار أعلى من السقف الذي حددته الدول الغربية

أعلن نائب وزير الخزانة الأمريكي والي ادييمو، أنه بوسع روسيا بيع النفط بأسعار أعلى من السقف الذي حددته الدول الغربية، إلا أنها ستضطر لدفع تكاليف إضافية لضمان خدمات النقل والتأمين.

وقال ادييمو في حديث عبر الإنترنت لمجلة فورين بوليسي: "لا نطالب بأي حال من الأحوال بأن تبيع روسيا النفط ضمن نطاق سعري محدد، روسيا بوسعها بيع النفط للمشترين".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه سيتعين في هذه الحالة على روسيا استخدام خدمات بديلة لبيع النفط، مما يعني أن "هذه الخدمات ستكلفها المزيد من الأموال".

وقال: "سيفهم مشترو النفط الروسي أن سقف الأسعار موجود، وسيتفاوضون مع روسيا على خفض الأسعار، الأمر الذي سيؤدي مرة أخرى إلى تحقيق هدفنا المتمثل في تقليص دخل روسيا".

وحسب قوله، فإن الولايات المتحدة تريد "خلق أكبر عدد ممكن من الفرص للنفط الروسي للوصول إلى السوق".

وتابع: "تسمح الحدود القصوى للأسعار لروسيا بمواصلة استخدام خدمات دول مجموعة السبع طالما أنها تبيع النفط بسعر أقل من السعر المحدد"، في إشارة إلى قضايا مثل الصيانة والتأمين على ناقلات النفط.

المصدر: تاس