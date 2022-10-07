"واشنطن بوست": بايدن يقيد استخدام الطائرات المسيّرة خارج مناطق القتال

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمرا تنفيذيا سريا للحد من استخدام الطائرات بدون طيار الهجومية خارج مناطق القتال.

وأضافت: "تعتزم الولايات المتحدة تنفيذ عدد أقل من الضربات الجوية بدون طيار خارج المناطق العسكرية".

وتتطلب القواعد الجديدة موافقة الرئيس الأمريكي، حيث منح الرئيس السابق دونالد ترامب القادة العسكريين مزيدا من الصلاحيات في استخدام المسيّرات خارج مناطق القتال.

المصدر: نوفوستي