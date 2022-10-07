بوشيلين: مقاتلو الشيشان يبثون الرعب في قلوب العدو بساحات القتال

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشلين، أن مقاتلي جمهورية الشيشان يبثون الرعب بين النازيين الأوكرانيين في ساحات القتال، ويتواجدون دوما في الأوقات الصعبة.

وقال بوشيلين في حفل أقيم بعاصمة جمهورية الشيشان الروسية غروزني بمناسبة عيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين: "ربما لم يعد سرا لأي شخص أن المقاتلين الشيشان يرعبون الأوكرانيين النازيين، ويبثون الرعب في قلوب العدو في ساحة المعركة، ويتواجدون حيث يكون الوضع صعبا، حيث يكون خطيرا، وهنا لا أتحدث عن جمهورية دونيتسك الشعبية فقط، ولكن عن جمهورية لوغانسك الشعبية أيضا ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".

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وأضاف أن هذا "يستحق الاحترام الشديد".

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف استعداد 70 ألف مقاتل إضافيين من الشيشان للالتحاق بالقوات الروسية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي