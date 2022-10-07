وسائل إعلام تركية: مصرع طيار شراعي روسي في تركيا

لقي الطيار الشراعي الروسي مكسيم كوزين مصرعه إثر سقوطه في منطقة صخرية بمنتجع موغلا التركي.

وبحسب قناة "خبر ترك" التلفزيونية، صعد الرياضي مهبط باباداغ الواقع على ارتفاع 1200 متر في منطقة أولودينيز، للطيران المظلي وبعد الإقلاع، سقط في منطقة صخرية.

وبعد تلقي الإخطار بالحادث، تم إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة وقالت القناة إنه "خلال المعاينة، ثبت أن كوزين توفي على الفور".

يشار إلى أن فريق الإنقاذ لم يتمكن من إخراج جثة الرياضي بسبب الطبيعة شديدة الانحدار والصخرية، واضطروا لاستخدام طائرة هليكوبتر.

وقال السفير الروسي لدى تركيا أليكسي ييرخوف في وقت سابق إن 50 سائحا روسيا لقوا حتفهم في تركيا لأسباب مختلفة في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث تشكل تركيا الوجهة السياحية الأولى للروس الذين يزورونها بالملايين سنويا، حاملين معهم مليارات الدولارت إلى الاقتصاد التركي.

المصدر: RT