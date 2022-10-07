زيلينسكي: مطالبنا الأمنية الجديدة لا تنص على دفاع قوات الناتو عن أراضينا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في حديث لـBBC، إن الضمانات الأمنية التي طلبتها كييف من حلفائها الغربيين، لا تنص على دفاع قوات الناتو عن بلاده في حال تعرضها للعدوان مستقبلا.

وأضاف: "نحتاج إلى ضمانات أمنية، وهذا يعني أننا نتحدث عن مساعدات عادية لأوكرانيا بينما نحن لسنا عضوا في الناتو. لا نحتاج إلى عسكريين من دول الناتو للقتال على أرضنا.. هذا ليس في الضمانات الأمنية، نحن لا نحتاجها".

ونشر مكتب زيلينسكي في الـ13 من سبتمبر مسودة "اتفاقية كييف الأمنية" حول الضمانات الدولية لكييف.

وتتضمن المسودة إبرام اتفاقية ملزمة بين أوكرانيا، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى، وانضمام كييف للناتو.

وتعليقا على هذه الوثيقة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القيادة الأوكرانية وحدها هي التي يمكنها ضمان أمن بلادها، في إشارة إلى ضرورة جلوس نظام زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات، والرضوخ لمطالب روسيا.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تؤكد مرة أخرى على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت ضرورة ملحة.

المصدر: تاس