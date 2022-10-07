 
مباشر

إصابة شخص بإطلاق للنار في كندا

أخبار العالم

إصابة شخص بإطلاق للنار في كندا
Legion-Media Adrien Le Toux
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txuc

أفادت وسائل إعلام كندية بوقوع إطلاق للنار بالقرب من فندق في محافظة كيبيك الكندية يوم الجمعة، أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح.

وقالت الأجهزة الأمنية في كيبيك إن حادث إطلاق النار وقع ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي في موقف سيارات تابع لفندق "إستيريل ريزورت" على بعد نحو 100 كلم شمالي مدينة مونتريال.

إقرأ المزيد
مقتل شخص في هجوم بسكين قرب كازينو في لاس فيغاس بالولايات المتحدة
مقتل شخص في هجوم بسكين قرب كازينو في لاس فيغاس بالولايات المتحدة

وأفادت إذاعة كندا بأن 3 مجهولين أطلقوا النار على 3 آخرين في موقف السيارات، ثم تواروا عن الأنظار على متن سيارة سوداء.

وكانت التقارير الأولية تتحدث عن صابة 3 أشخاص نتيجة الحادث، لكن أمن كيبيك أكد إصابة شخص واحد فقط برصاص.

وأوضح في بيان أن جروحه بليغة، لكنها لا تهدد حياته.

المصدر: وسائل إعلام كندية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا