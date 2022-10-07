زاخاروفا: زيلينسكي مهرّج

وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بالمهرج، تعليقا على دعوته الناتو لتوجيه ضربة استباقية لروسيا، وما لذلك من تبعات على الناتو نفسه والعالم.

وسبق لزيلينسكي وقال في كلمة ألقاها عبر تقنية اتصال الفيديو أمام معهد "لوي" الأسترالي: "ماذا يجب أن يفعل الناتو؟ القضاء على احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية...الضربات الاستباقية حتى يعرفوا ماذا سيحدث لهم إذا استخدموها. وليس انتظار الضربات النووية الروسية، وبعد ذلك القول: "هذا ما يجب على الناتو فعله".

وأكدت القيادة الروسية مؤخرا أن موسكو ملتزمة ببيان قادة الدول النووية الخمس القاضي بعدم جواز شن حرب نووية، لكنها جددت التأكيد على حقها في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الروسية، أي في حال هوجمت روسيا أو حلفاؤها بهذه الأسلحة، أو إذا هدد العدوان على روسيا بالأسلحة التقليدية وجود الدولة الروسية.

وذكّرت موسكو بأنها لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، رافضة الاتهامات الغربية بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن الخطر الأكبر لوقوع حادث نووي في أوكرانيا لا يكمن في تحركات القوات الروسية هناك، وإنما في قصف الجيش الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه النووية.

المصدر: تاس