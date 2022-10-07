واشنطن: لن ننخرط بالنزاع في أوكرانيا بشكل مباشر

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تنخرط بشكل مباشر بالنزاع في أوكرانيا، إن لم تتعرض الولايات المتحدة لأي هجوم مباشر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن "الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أكدا بوضوح: طالما لم يحدث هجوم مباشر على الولايات المتحدة وحلفائنا، نحن لن ننضم بشكل مباشر إلى هذا النزاع".

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وأوضح أن الولايات المتحدة لن ترسل عسكرييها إلى أوكرانيا، ولن توجه ضربات إلى القوات الروسية.

وجاء ذلك تعليقا على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لدول الناتو إلى أن توجه "ضربة وقائية" إلى روسيا، والتي أطلقها يوم الخميس.

ووصفت موسكو تصريحات زيلينسكي بأنها مرفوضة وخطيرة، ودعت لأخذها على محمل الجد.

المصدر: نوفوستي