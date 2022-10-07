شاهد في محاكمة الممثل الأمريكي كيفين سبيسي يدعي أنه اعتدى عليه جنسيا هو الآخر

أفاد أول شاهد في قضية الممثل الأمريكي كيفين سبيسي المتهم بمحاولة اغتصاب صبي عمره 14 عاما في الثمانينات، بأن المتهم أقدم على ممارسات مشابهة تجاهه قبل اعتداء الصبي المذكور بأعوام.

واستدعي أندرو هولتزمان للشهادة من قبل محامين عن الممثل أنتوني راب الذي يسعى للحصول على تعويض قدره 40 مليون دولار عن الإصابات النفسية التي قال إنها لحقت به نتيجة لمقابلة مع سبيسي بعد حفل عام 1986.

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وشهد هولتزمان، وعمره الآن 68 عاما، بأنه كان يعمل في مكتبه بمهرجان نيويورك شكسبير صيف عام 1981 عندما دخل سبيسي وجلس على مكتب استخدمه ممثلون وآخرون عملوا لصالح الشركة التي تدير سبعة مسارح.

وقال هولتزمان إن سبيسي لم يقل شيئا عندما دخل المكتب، لكنه تذكره بعد أن رأى صورته في برنامج المسرحية.

وأضاف أنه فيما انتهى من محادثته الهاتفية، وقف أمام مكتبه وسار نحوه سبيسي وهو هائج جنسيا ورفعه من منطقة حساسة ووضعه على المكتب.

وأضاف هولتزمان أنه خاطب سبيسي قائلا: "ما الذي تفعله؟ ابتعد عني!".

وبعدها بدقائق، ابتعد سبيسي عنه والتقط أغراضه وغادر المكتب سريعا وهو غاضب، حسب شهادة هولتزمان.

ومزاعم راب التي أعلنها أول مرة عام 2017 كانت الأولى بين مزاعم أشخاص آخرين أدت بشكل كبير إلى وضع حد لمسيرة تمثيل سبيسي بعد ظهور عدة اتهامات ضده باللمس غير اللائق أو التحرش الجنسي.

وقتها، كان سبيسي يمثل في مسلسل نتفليكس السياسي "هاوس أوف كاردز"، واشتهر أيضا بدوره في فيلم "أمريكان بيوتي" عام 1999 الذي فاز عنه بجائزة الأوسكار.

وكمراهق، مثل راب في أفلام منها "أدفنشرز إن بيبيسيتنغ"، ولاحقا كان جزءا من طاقم برودواي "رينت" ويمثل الآن في "ستار تريك: ديسكوفري" على شاشة التلفزيون.

وخلال مرافعات الافتتاح الخميس، قال محامو راب لمحلفي المحكمة الفيدرالية في مانهاتن إنهم سيثبتون أن سبيسي حمل راب ووضعه على فراش في شقته وتسلق فوقه قبل أن يقاومه راب ويفر من الشقة، وقتها كان عمر سبيسي 26 عاما.

المصدر: أ ب