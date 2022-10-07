موسكو: نرفض قرار مجلس حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفضها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأكدت أنها ستتجاهل الآلية الخاصة لهذا المجلس وترفض التعاون معه بعد أن تحول لأداة للضغط على روسيا.

ويوم الجمعة، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمبادرة من 26 دولة في الاتحاد الأوروبي على مشروع قرار حول "حالة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية".

ونشرت وزارة الخارجية تعليقا على موقعها الإلكتروني جاء فيه: "نرفض بحزم القرار الذي اعتمد اليوم والاتهامات الباطلة الواردة فيه، وسنتجاهل آلية مجلس حقوق الإنسان ونرفض التعاون معه".

وأكدت الوزارة أن القرار يستند إلى اتهامات مستهلكة حول "اضطهاد" ممثلي المجتمع المدني و"النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان" والأقليات الجنسية في روسيا.

وأشارت إلى أن "المخاوف" الواردة في المسودة لا تعكس الوضع الحقيقي ولا يمكن أن تكون أساسا لاستحداث منصب المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان لروسيا.

وأضافت: "لا علاقة لهذه المبادرة بالقلق على حقوق الإنسان بشكل عام والروس بشكل خاص. هذه محاولة لخلق أداة أخرى لممارسة الضغط على روسيا في مجال حقوق الإنسان. نعتبر أن هذه المبادرة محاولة أخرى لمعاقبة بلادنا على انتهاجها سياسة خارجية وداخلية مستقلة.. سنواصل الدفاع عن أولوياتنا في مجلس حقوق الإنسان، والتي كان أهمها ولا يزال تعزيز حوار دولي بناء حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان. نحن مقتنعون بأن المهمة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان هي ضمان الالتزام بالقيم العالمية، وليس بالمصالح اللحظية لدائرة ضيقة من النخب السياسية الغربية".

المصدر: نوفوستي