ماكرون: شتاء 2023-2024 سيكون الأصعب في إمدادات الغاز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة لدول الاتحاد الأوروبي في براغ، إن شتاء 2023-2024 سيكون الأصعب على الأوروبيين في تأمين إمدادات الغاز.

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وصرح بأن أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز.

وأضاف أن أوروبا ستطبق أيضا آليات للتأكد من وجود تضامن مالي بين الدول الأوروبية في تعاملات شراء الطاقة.

ولجأت الحكومة الفرنسية إلى الاحتياطي الاستراتيجي من أجل تلبية كمية الطلب على الوقود.

ويأتي هذا في وقت قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن حوالي 15% من محطات الوقود في باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية.

المصدر: وكالات