زيلينسكي يتراجع عن دعوته الناتو لتوجيه ضربة نووية استباقية لروسيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لم يكن يعني في حديثه عن الضربات الاستباقية لروسيا توجيه ضربة نووية لها، وأن "تصريحاته أسيء فهمها، وموسكو تحولها في اتجاهات مختلفة".

وأضاف زيلينسكي: "كنت أعني العقوبات التي يفرضها الغرب، لمنع نشوب حرب نووية"، وأنه كان على الغرب أن يفرضها على موسكو قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا لمنعها من الإقدام على الحرب والتهديد بنشوب حرب نووية.

وقال: "يمكن للعالم أن يفرض عقوبات في هذه الحالة ويفعل كل ما في وسعه لمنع نشوب حرب نووية".

وأشار إلى أن "تصريحاته حول توجيه ضربات ضد روسيا أسيء فهمها، وأن موسكو بدأت في استخدامها وتحويلها في اتجاهات مختلفة".

المصدر: تاس